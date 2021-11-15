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الروسي مدفيديف يبدأ حملته للدفاع عن لقب البطولة الختامية بشكل جيد

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الروسي مدفيديف يبدأ حملته للدفاع عن لقب البطولة الختامية بشكل جيد الروسي مدفيديف يبدأ حملته للدفاع عن لقب البطولة الختامية بشكل جيد

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بدأ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، حملة الدفاع عن لقب بطولة «أي تي بي» الختامية للتنس، بشكل جيد في تورينو، ضمن منافسات المجموعة الحمراء.

وقلب الروسي، الذي حصد أربعة ألقاب هذا العام كان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، قلب تأخره أمام البولندي هوبرت هوركاش، إلى فوز 6-7 (5-7) و6-3 و6-4، منهيا اللقاء في ساعتين و40 ثانية.

وخرج الروسي منتصرا في 23 من مبارياته الـ26 الأخيرة، بينها 19 انتصارا، من دون أن يخسر أي مجموعة، رافعا انتصاراته بالمجمل لهذا الموسم إلى 55 مقابل 12 هزيمة.

وبعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في البطولة الختامية قبل عامين، رفع مدفيديف الآن عدد انتصاراته المتتالية فيها إلى ستة.

وجدد مدفيديف، الذي توج باللقب العام الماضي في مشاركته الثانية في البطولة بفوزه في النهائي على النمساوي دومينيك تيم، جدد تفوقه على هوركاش، ابن الـ24 عاما، المصنف تاسعا عالميا والسابع في هذه البطولة، إذ سبق أن تغلب عليه في أغسطس خلال الدور ربع النهائي لدورة تورونتو الألف نقطة للماسترز، في طريقه إلى إحراز اللقب.

وتضم المجموعة الحمراء الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالميا، والإيطالي ماتيو بيريتيني السابع، اللذين تواجها الأحد وخرج الأول منتصرا من دون أن يكمل اللقاء، وذلك لانسحاب منافسه في المجموعة الثانية حين كان الألماني متقدما 1-0 بعدما حسم المجموعة الأولى بصعوبة بالغة وبشوط فاصل 7-6 (9-7).

أما في المجموعة الأولى (البيضاء)، فيتواجه المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش، مع الدنماركي كاسبر رود، الاثنين، كما يلعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مع الروسي أندريه روبليف.

وبعد 12 عاما في لندن، انتقلت البطولة الختامية التي تجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، إلى تورينو، بعقد يمتد حتى 2025.

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