شرط واحد من برشلونة من أجل ضم رحيم ستيرلينج في يناير

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يخطط نادي برشلونة الإسباني للحصول على توقيع مهاجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال الفترة المقبلة.

ووضع الإسباني تشافي المدير الفني الجديد لفريق برشلونة نجم مانشستر سيتي ستيرلينج على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي المقبل حيث طلب الحصول على توقيعه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع شرط أحقية شراء في يونيو 2022.

ويحصل رحيم ستيرلينج على راتب سنوي من نادي مانشستر سيتي حالياً يبلغ 18 مليون يورو وهو ما يمثل مشكلة كبيرة أمام إدارة برشلونة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكشفت تقارير إسبانية عن شرط واحد من برشلونة من أجل بدء المفاوضات مع بطل الدوري الإنجليزي للحصول على توقيع ستيرلينج وهو موافقة اللاعب على تخفيض رابته إلى النصف بحيث يحصل على 9 ملايين يورو فقط سنوياً.