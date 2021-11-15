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داني ألفيس يجتار الفحص الطبي في برشلونة «صور»

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داني ألفيس يجتار الفحص الطبي في برشلونة «صور» داني ألفيس يجتار الفحص الطبي في برشلونة «صور»

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اجتاز الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس اليوم الاثنين الكشف الطبي داخل نادي برشلونة تمهيداً لإعلان النادي الكتالوني التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي المخضرم بشكل رسمي.

وأعلن برشلونة يوم الجمعة الماضية عن عودة لاعبه السابق من أجل التوقيع معه لنهاية الموسم الحالي في إطار خطة داني ألفيس المدير الفني الجديد لبرشلونة لإعادة الفريق من جديد إلى منصات التتويج والمنافسة على البطولات.

ووفقا لتقارير إسبانية فقد وصل داني ألفيس إلى مستشفى برشلونة الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين واجتاز الكشف الطبي بنجاح، وينتظر أن يوقع على العقود بينه وبين النادي قريباً في وجود صديق الملاعب لفترة طويلة والمدير الفني حالياً تشافي هيرنانديز.

ويعتبر داني ألفيس أحد عناصر الجيل الذهبي لفريق برشلونة الذي صنع أعظم الإنجازات مع البارسا لسنوات طويلة.

داني ألفيس

المصرى اليوم

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