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المتحدث باسم منتدى شباب العالم توضح شرط المشاركة للنسخة الرابعة 2022

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المتحدث باسم منتدى شباب العالم توضح شرط المشاركة للنسخة الرابعة 2022 المتحدث باسم منتدى شباب العالم توضح شرط المشاركة للنسخة الرابعة 2022

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أكدت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، الاثنين، على ضرورة حصول جميع الحاضرين المشاركين في المنتدى على لقاح ، مشيرة إلى تدريب جميع المنظمين على الإجراءات الاحترازية لمساعدة المشاركين في منتدى شباب العالم ضمانا لسلامة صحتهم.

وأشارت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم إلى إجراء فحص يومي لكافة المشاركين في المنتدى من خلال المجسات الحرارية وغيرها من وسائل الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم الذي يعقد في يناير المقبل بشرم الشيخ، وتنطلق فعاليات المنتدى في نسخته الرابعة بمشاركة ١٦٠ دولة من خلال عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية ومسرح منتدى شباب العالم.

وأشارت سارة بدر إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وضعت خطة محكمة لعقد المنتدى في شرم الشيخ اشترطت فيها سلامة جميع المشاركين في المنتدى من تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم على سلامة وصحة الضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم باعتبارها أولوية أولى للأكاديمية.

وقالت سارة هشام، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن المنتدى بنسخه الثلاثة السابقة استقبل أكثر من 150 ألف شاب من كل 160 دولة في أنحاء العالم، وأشارت إلى الاشادة بالإسهامات التي قدمها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ذلك بالإضافة إلى اعتماد المنتدى كمنصة دولية للحوار، بين شباب العالم في الأمم المتحدة، والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسون.

ومن المتوقع أن يناقش المنتدى العالم ما بعد كورونا وتأثير الجائحة على العالم، وكذلك ستتناول ورش العمل والجلسات موضوعات مهمة عن الطاقة والتحول الرقمي، ومستقبل ريادة الأعمال، والمبادرات التنموية التي تواجه الفقر.

عقدت إدارة منتدى شباب العالم اليوم، مؤتمرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعلان عن عودة النسخة الرابعة للمؤتمر في شهر يناير من عام 2022.

المصرى اليوم

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