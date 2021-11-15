محافظ بني سويف يتفقد العمل في مشروع تطوير حديقة الشلال وإنشاء النُصُب التذكاري للشهداء

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير حديقة الشلال بمدخل المدينة من الناحية الشمالية، وانشاء النصب التذكاري لشهداء الوطن من أبناء المحافظة،بجانب تجهيز الحديقة لاستضافة كافة الفعاليات التي تنظمها المحافظة في المناسبات والأعياد القومية،وقد رافقه خلال الجولة:المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ومسؤولو شركة المقاولات المنفذة للأعمال.

تابع المحافظ الأعمال الإنشائية للنصب التذكاري، حيث تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني للنٌصُب وفق التصميم الذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة،وذلك بالتوازي مع باقي الأعمال الإنشائية والفنية والتي تشمل إعادة تصميم وتخطيط الفراغات والموقع العام تمهيداً للبدء في اعمال التجميل والتشجير والإنارة وتوصيل المرافق وإحلال وتجديد السور الحديدي للحديقة ورصف الممرات الداخلية وغيرها من الأعمال.

وخلال الزيارة أكد المحافظ شدد على تسريع وتيرة الأعمال، موجها المكتب الفني ورئيس المدينة بالمتابعة اليومية للمشروع وتذليل أية عقبات تواجه سير الأعمال وقد تؤثر على معدلات التنفيذ المطلوبة لمشروع تطوير الحديقة،و انشاء نصب تذكاري يليق بحجم وتضحيات شهداء المحافظة.

