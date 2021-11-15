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استخدمت فيه قنبلة.. بريطانيا تتعامل مع انفجار ليفربول على أنه حادث إرهابي

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استخدمت فيه قنبلة.. بريطانيا تتعامل مع انفجار ليفربول على أنه حادث إرهابي استخدمت فيه قنبلة.. بريطانيا تتعامل مع انفجار ليفربول على أنه حادث إرهابي
"جاكسون" بيّن أن راكب السيارة هو صانعها

استخدمت فيه قنبلة.. بريطانيا تتعامل مع انفجار ليفربول على أنه حادث إرهابي

أعلنت الشرطة في شمال غرب إنجلترا، اليوم (الاثنين)، أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلًا خارج مستشفى في ليفربول على أنه حادث إرهابي استخدمت فيه قنبلة يدوية.

وبيّن راس جاكسون المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، أن الدافع وراء انفجار ليفربول غير واضح، لكن الراكب الذي قُتل هو من صنع القنبلة، وفقا لـ"رويترز".

وأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ثلاثة مشتبهين، بعد انفجار السيارة في ليفربول.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا، وسط تصاعد للدخان الكثيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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