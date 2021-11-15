في لقاء حاسم للحفاظ على الصدارة.. "الأخضر" السعودي يواجه فيتنام

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يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتكرار فوزه على منتخب فيتنام، غداً الثلاثاء، للاقتراب أكثر من التأهل إلى مونديال قطر 2022، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية.

ويتصدّر "الأخضر" المجموعة الثانية بـ13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا وأربع عن اليابان، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة دون أي نقطة.

وبعد أربعة انتصارات افتتاحية، تعادل المنتخب السعودي سلباً على أرض أستراليا الخميس الماضي، ويتطلّع للعودة بنقاط المباراة التي تقرّبه أكثر من التأهل للمونديال للمرة السادسة، وذلك بعد فوزه ذهاباً 3-1.