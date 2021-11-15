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تمكن المنتخب الإسباني من خطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، بعد الفوز على السويد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

سيلجأ المنتخب السويدي إلى اللعب في الملحق الأوروبي لحسم التأهل لكأس العالم، وهذه هي المرة الثانية بعدما فعلها في تصفيات كأس العالم 2018 وأقصى المنتخب الإيطالي من الملحق.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، فإن إبراهيموفيتش لن يلعب مباراة الذهاب في الملحق الأوروبي في شهر مارس، بسبب الإيقاف بعد تسببه في إصابة أزبيليكويتا مدافع إسبانيا في كتفه، وحصوله على كارت أصفر، يحرمه من المشاركة في أولى مباريات الملحق، حيث إنه الإنذار الثاني له في التصفيات.

وتابعت الصحيفة: شارك ألفارو موراتا على مقاعد البدلاء، ثم نزل للمباراة ليحرز هدف الفوز للمنتخب الإسباني، ويضمن التأهل لـ لاروخا في كأس العالم بقطر 2022.

واختتمت الصحيفة أن مدرب السويد أندرسون، كان يضع آمالًا على إبراهيموفيتش في تحقيق الفوز، بسبب صعوبة المباراة، كما كان لويس إنريكي يضع آمالًا على موراتا.