أخبار عاجلة

كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب» -
التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد حشد قوات على حدود أوكرانيا.. حلف الأطلسي يوجه تحذيرا لروسيا

Print
بعد حشد قوات على حدود أوكرانيا.. حلف الأطلسي يوجه تحذيرا لروسيا بعد حشد قوات على حدود أوكرانيا.. حلف الأطلسي يوجه تحذيرا لروسيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الاثنين، من أن الحلف يقف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة حشد كبير وغير عادي للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وشدد ستولتنبرج على أن أهم شيء الآن هو الحيلولة دون خروج الوضع عن نطاق السيطرة، وحث روسيا على التحلي بالشفافية بشأن الأنشطة العسكرية بهدف تقليل التوتر ومنع التصعيد.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بروكسل: «يجب أن نكون واضحين وواقعيين بشأن التحديات التي نواجهها. وما نشهده هنا هو حشد عسكري روسي كبير وملحوظ».

وأضاف أنه لا يريد التكهن بشأن نوايا روسيا، لكنه تابع قائلا: «نرى حشدا غير عادي للقوات، ونعلم أن روسيا كانت مستعدة لاستخدام هذه الأشكال من القدرات العسكرية من قبل للقيام بأعمال عدوانية ضد أوكرانيا».

وأثارت تحركات القوات الروسية خلال الأيام الماضية مخاوف من هجوم محتمل. ورفضت موسكو مثل هذه الإيحاءات ووصفتها بأنها تحريضية واشتكت من زيادة نشاط حلف شمال الأطلسي في المنطقة.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وتقول إن المياه المحيطة بها تتبع موسكو الآن، على الرغم من استمرار معظم الدول في الاعتراف بشبه الجزيرة على أنها أوكرانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تسجل زيادة تدفق المهاجرين للعبور إلى الاتحاد الأوروبي

روسيا تسجل زيادة تدفق المهاجرين للعبور إلى الاتحاد الأوروبي

تدريبات عسكرية أوكرانية قرب الحدود مع روسيا

تدريبات عسكرية أوكرانية قرب الحدود مع روسيا

عراقيون عائدون من بيلاروسيا: أخذوا الطعام والمياه ورمونا في الغابة

عراقيون عائدون من بيلاروسيا: أخذوا الطعام والمياه ورمونا في الغابة

لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الـ 37 ألف حالة

لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الـ 37 ألف حالة