المدير التنفيذي لـ«الوطنية للتدريب»: «منتدى الشباب 2022» يناقش أوضاع العالم ما بعد كورونا

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عقدت إدارة منتدى شباب العالم، الاثنين، مؤتمرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعلان عن عودة النسخة الرابعة للمؤتمر في شهر يناير من عام 2022.

واستهلت الدكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كلمتها بالترحيب بكل شباب العالم للمشاركة في المنتدى، مشيرة إلى أهميتهم ودورهم في معادلة بناء المستقبل.

وذكرت خلال كلمتها تاريخ الأكاديمية كإحدى توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب، ورحلة من الجهود المخلصة على مدار 5 سنوات، وكانت أهم إنجازاتها تدريب حوالي 28 الف شاب مصري وأفريقي.

وأكدت «راغب» على ضرورة نبذ الصراع وإرساء مبادئ العطاء والإنسانية، كان أيقونة نجاح العالم في التصدي لتفشي فيروس كورونا، وأعلنت عن عودة المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بعد تأجيله بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم.

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إنطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وذلك من الفترة 10 يناير إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

كما أعلنت إدارة المنتدى في بيان لها عن فتح باب التقديم للمشاركة في فالعاليات المقامة، لمدة شهر كامل بداية من يوم 15 نوفمبر، وشروط التسجيل هي أن يتراوح عمر المتقدم من 18لـ30 عام، على أن يكون مؤثرا في مجتمعه ومجال تخصصه وذلك عن طريق موقع المنتدى الرسمي: https://register.wyfegypt.com

وكان من المفترض أن يتم عقد منتدى شباب العالم الرابع في عام 2020 لكن جائحة كورونا تسببت في تأجيله، ويعتبر المنتدى طريقا لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم من مختلف الدول.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة أوضاع العالم ما بعد الكورونا وتأثيراتها، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهي الابداع والتنمية، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي يتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وقد انطلق في 3 نسخ خلال عام 2017، وعام 2018، وعام 2019، ويشترك فيه شباب من كل أنحاء العالم من سن 18 حتى سن 30.