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محافظ قنا يتفقد محطتي مياه ونقطة إسعاف بدشنا

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محافظ قنا يتفقد محطتي مياه ونقطة إسعاف بدشنا محافظ قنا يتفقد محطتي مياه ونقطة إسعاف بدشنا

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واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته التفقدية لمركزي دشنا والوقف، بتفقد محطة مياه الصبريات لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بها ضمن مشروعات «حياة كريمة» التي يجرى تنفيذها بمركز دشنا.

وأوضح محافظ قنا أن المحطة مقامة على مساحة ٦ آلاف م بطاقة إنتاجية تبلغ ١٧ ألف م٣/ يوم، وتتكون من مبنى إدارى من طابقين وخزاني مياه مرشحة ومبنى الكلور ومبنى الترشيح الغشائى الفائق، بيارة المياه العكرة بقطر ١٨ م وعمق ١٣ م، وبيارة الروبة، ومبنى المولدات، وخزان الوقود، وقواعد المحولات، وخزانات الغسيل العكسي.

محافظ قنا يتفقد محطتى مياة بدشنا

وأضاف الداودي أن المحطة تعمل بتقنية الترشيح الغشائى الفائق لإنتاج مياه علية الجودة والنقاء، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى ٤٠٪؜، ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو المقبل، وستخدم المحطة قربة أبومناع بحرى والقرى التابعة لها.

محافظ قنا يتفقد محطتى مياة بدشنا

وعقب ذلك، تابع محافظ قنا سير العمل بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والتى شهدت عملية توسعات لرفع طاقتها الانتاجية من ٣٤ الف م٣/يوم إلى ٦٨ الف م٣/يوم وتم افتتاحها ودخولها الخدمة في يونيو ٢٠٢٠ بتكلفة بلغت ١٣٠ مليون جنيه وتخدم حولى ٤٠٠ ألف نسمة من المواطنين بمدينة دشنا والقرى التابعة لها وعددها ١٧ قرية، وقد ساهمت المحطة في القضاء على مشكلة انقطاع المياه وضعف المياه في نهاية الشبكات والمناطق المرتفعة خاصة في فصل الصيف والذى يشهد تزايد في كميات المياه المستهلكة.

واختتم الداودي الجولة بتفقد الأعمال الانشائية بنقطة الإسعاف المقامة على طريق - أسوان الزراعى بمدينة دشنا ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه تم تنفيذ ٤٠٪؜ من اجمالى الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمنى النقطة الذي سيضم سيارتىّ اسعاف مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.

وخلال الجولة، وجه الداودى برفع تراكمات القمامة المحيطة بنقطة الإسعاف والملقاه على جانبى الطريق الرئيسى بمدينة دشنا، وإزالتها بشكل يومى لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

المصرى اليوم

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