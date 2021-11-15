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"الزكاة والضريبة والجمارك" توقّع اتفاقية تعاون مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية

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بهدف التعاون المتبادل بين البلدين ومحاربة الاتجار غير المشروع

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون جمركي مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية؛ وذلك بهدف التعاون المتبادل في المسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الجمركية وتنفيذها بين البلدين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما وقّعها من جانب اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية رئيس اللجنة الفريق أول سفر مهدييف.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة اليوم بين الجانبين، إلى المساعدة الإدارية بين الطرفين بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما؛ لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز تبادل المعلومات في الجمارك.

كما تتضمّن أوجه التعاون في الاتفاقية تبادل المعلومات حول الاتجار غير المشروع في البضائع، مثل: الأسلحة بأنواعها والقطع الاثرية والمخدرات، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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