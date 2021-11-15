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انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض

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انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض
"العجاجي" رئيسًا و"الوكيل" نائبًا والثاقب مشرفًا ماليًا

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض

‬اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجلس الإدارة الجديد للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض، بحضور ممثلها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، وتم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وعُقِد الاجتماع الأول للمجلس الجديد في دورته الجديدة، والذي تم فيه تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: الدكتور عمر بن سليمان العجاجي رئيسًا لمجلس الإدارة المهندس أحمد بن صالح الوكيل نائبًا له، وإبراهيم بن حمد الثاقب المشرف المالي، وخالد بن عبدالعزيز المهيدب الأمين العام.

وضمّت عضوية مجلس الإدارة كلاً من: خالد بن عبدالله العثمان، وليد بن محمد الغنيم، ماجد بن عواض الحارثي، واجتمع المجلس برئاسة الدكتور عمر العجاجي وقدموا شكرهم للمجلس السابق على جهوده في تأسيس الجمعية.

وتم تشكيل اللجان ورسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الجمعية، كما عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان اجتماعه الثاني يوم أمس (الأحد)، برئاسة الدكتور عمر العجاجي بمقر الجمعية، وتم من خلاله مناقشة بعض المبادرات التطويرية عن أعمال ومشاريع الجمعية المستقبلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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