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"طالبان" تشن هجومًا على مخابئ "داعش" جنوب أفغانستان

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"طالبان" تشن هجومًا على مخابئ "داعش" جنوب أفغانستان "طالبان" تشن هجومًا على مخابئ "داعش" جنوب أفغانستان
مقتل 4 من التنظيم واعتقال 10

شنّت حركة طالبان هجومًا، اليوم (الاثنين)، على عدة مخابئ مشتبه بها للذراع المحلي لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية قندهار، جنوب أفغانستان.

وبيّن قائد شرطة "طالبان" الإقليمية عبدالغفار محمدي، أن هذه العملية ضد "داعش- خرسان"، بدأت عند منتصف الليل في أربع مقاطعات في الولاية واستمرت صباحًا.

وأضاف أن أربعة من مقاتلي "داعش" قُتِلوا حتى الآن، فجّر أحدهم نفسه داخل منزل، واعتقل عشرة.

من ناحيته، أوضح عضو في استخبارات "طالبان" فضل عدم الكشف عن هويته، أن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتِلوا.

وينشط "داعش" بشكل خاص حول مدينة جلال آباد، أحد معاقله القديمة حيث استهدفت بالفعل "طالبان" عدة مرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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