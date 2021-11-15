أخبار عاجلة

كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب» -
التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح

Print
خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح خلال أسبوعين.. "الشؤون البلدية" تنفذ 920 زيارة رقابية على قصور الأفراح
يأتي ذلك حرصًا منها للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية

خلال أسبوعين..

‬كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بأمانات المناطق والمحافظات زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.

ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى؛ لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض