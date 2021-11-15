أخبار عاجلة

كمونة: كيروش يحاول إثبات شخصيته باستبعاد الكبار.. وأفشة «يلخبط أي مدرب» -
التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم فتاة أصيبت برصاصة في الرأس.. حصيلة قتلى مظاهرات السودان ترتفع لـ23

Print
بينهم فتاة أصيبت برصاصة في الرأس.. حصيلة قتلى مظاهرات السودان ترتفع لـ23 بينهم فتاة أصيبت برصاصة في الرأس.. حصيلة قتلى مظاهرات السودان ترتفع لـ23
أكثر من 200 جريح 100 منهم أصيبوا بأعيرة نارية

بينهم فتاة أصيبت برصاصة في الرأس.. حصيلة قتلى مظاهرات السودان ترتفع لـ23

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم (الإثنين)، أن حصيلة قتلى المتظاهرين المناهضين للانقلاب منذ وقوعه ارتفعت إلى 23 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن سبعة قتلى سقطوا السبت خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الانقلاب، التي واجهتها السلطات الأمنية بأعنف حملة قمع منذ إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراته التي أطاحت المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر.

وأضافت أن بين القتلى السبعة ثلاثة سودانيين دون 18 عامًا من ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أصيبت برصاصة في الرأس خارج منزلها.

وأحصت اللجنة أكثر من مائتي إصابة في المجمل جرى حصرها حتى الآن، منها أكثر من مائة حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض