وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال ربط بمحور الزمر بالطريق الدائري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 % وكذلك تم متابعة أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بمطلعين ومنزلين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين.

كما تابع الوزير الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة، وبعدها توجه الوزير لمتابعة إنشاء مطلعين ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كل اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري.

وتفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم، حيث يتم تنفيذ مطلعين ومنزلين تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، ثم توجه إلى المريوطية وتابع أعمال أسفلت الطبقة السطحية للطريق وللتوسعة، وشدد على تنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

كما تابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجاري البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع، وتم الانتهاء من 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.