نجلاء بدر تتصدى لأزمة المطلقات والغارمات والوصاية على الأبناء في «ويبقى الأثر»

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أكدت الكاتبة أماني التونسي ان حكاية «ويبقى الأثر» بطولة النجمة نجلاء بدر، ضمن حكايات مسلسل«إلا أنا»، مأخوذة من أحداث حقيقية بالفعل، هو ما تم الإشارة له في تترات العمل، عن قصة للكاتب يسري الفخراني.

واضافت أماني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «فكرة اننا نتكلم عن المطلقات والغارمات والوصاية والولاية على الأولاد كانت للأستاذ فكر يسري الفخراني، المهموم بالمجتمع ومشاكله وفاهم ان الدراما بتوصل في قلب البيوت، واسرع من ١٠٠ مؤتمر في حقوق المرآة والطفل».