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نجلاء بدر تتصدى لأزمة المطلقات والغارمات والوصاية على الأبناء في «ويبقى الأثر»

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نجلاء بدر تتصدى لأزمة المطلقات والغارمات والوصاية على الأبناء في «ويبقى الأثر» نجلاء بدر تتصدى لأزمة المطلقات والغارمات والوصاية على الأبناء في «ويبقى الأثر»

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أكدت الكاتبة أماني التونسي ان حكاية «ويبقى الأثر» بطولة النجمة نجلاء بدر، ضمن حكايات مسلسل«إلا أنا»، مأخوذة من أحداث حقيقية بالفعل، هو ما تم الإشارة له في تترات العمل، عن قصة للكاتب يسري الفخراني.

واضافت أماني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «فكرة اننا نتكلم عن المطلقات والغارمات والوصاية والولاية على الأولاد كانت للأستاذ فكر يسري الفخراني، المهموم بالمجتمع ومشاكله وفاهم ان الدراما بتوصل في قلب البيوت، واسرع من ١٠٠ مؤتمر في حقوق المرآة والطفل».


واضافت الحكاية تناقش فكرة الوفاء والاخلاص لذكرى الزوج الذي ترك أثراً كبيراً بعد رحيله، وصراحة القصة كانت كاملة العناصر حتى قبل البدأ في كتابة السيناريو والحوار لكاتب مهتم بالمرأه والزوجة والام والست البسيطة والمشاكل.

حكاية «ويبقى الأثر» ،تعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على والساعة 11 مساءً على dmc دراما.
«ويبقى الأثر » يشارك في بطولته إلى جانب نجلاء الفنان لطفي لبيب وإيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجي، وهو من تأليف أمانى التونسى، واخراج أحمد يسرى.

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