«فولفو» تتوسع في أوروبا وتستعد لبناء مصنع ثالث في القارة

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أعلن متحدث باسم شركة «فولفو» للسيارات أن الشركة تدرس بناء مصنع ثالث في أوروبا من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ما يزيد عن 1.2 مليون سيارة سنويًا.

ذكرت مجلة السيارات الألمانية «Automobilwoche» في وقت سابق، أمس الأحد، أن الشركة تخطط لبناء مصنع في أوروبا آخر بحلول منتصف العقد، لتلبية هدف الإنتاج البالغ 1.2 مليون سيارة سنويًا، نقلاً عن المدير المالي لشركة فولفو للسيارات بيورن أنوال.

وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة كانت قادرة بالفعل على إنتاج 1.2 مليون سيارة سنويًا في مصنعيها الحاليين وتريد زيادة طاقتها بما يتجاوز هذا المبلغ، لكن لم يتم الانتهاء من أي خطط حتى الآن.

ما يمكننا قوله في هذه المرحلة هو أنه لم يتم أتخاذ أي قرار، ومع ذلك، استطاعت فولفو للسيارات النمو بسرعة خلال العقد الماضي وتهدف إلى مواصلة النمو بوتيرة مماثلة في المستقبل، تلك الكلمات التي صرّح بها لوكالة «رويترز» بنسختها الإنجليزية.

الشركة التي يقع مقرها في جوتنبرج، وأصبحت ثاني أكبر إدراج في السويد حتى الآن بعد الاكتتاب العام الأولي في أواخر أكتوبر بقيمة 18 مليار دولار، تنتج حاليًا حوالي 800 ألف سيارة سنويًا في مصنعيها وأحدهما في السويد والآخر في بلجيكا.

«نحن بحاجة إلى مصانعنا في أوروبا ... لكننا بحاجة إلى المزيد.. هذا هو السبب في أننا نريد بناء مصنع ثالث»، تلك الكلمات التي قالها المتحدث باسم الشركة للمجلة الألمانية «Automobilwoche»، ولفت إلى أن المكان الذي سيقام فيه هذا المصنع لم يتضح بعد.