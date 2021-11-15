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نائبة تطالب والمحافظين بالاستعداد الجيد للأمطار والسيول

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نائبة تطالب الحكومة والمحافظين بالاستعداد الجيد للأمطار والسيول نائبة تطالب والمحافظين بالاستعداد الجيد للأمطار والسيول

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طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المحافظين بالتعاون مع للاستعداد الجيد لموسم الشتاء والأمطار والسيول في المحافظات، مشيدة بالجهود التي بذلت خلال العام الماضي والتي تم جني ثمار نجاحها خلال الأيام الماضية.

وشددت عطوة، خلال بيان الاثنين، على ضرورة تأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق استعدادًا لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار ورفع دجة الاتعدات بأجهزة المحليات وتشكيل غرفة عمليات مستمرة للتعامل السريع مع الحالات الطارئة التي قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية.

وأشارت إلى أن كل كوارث وضحايا فصل الشتاء والأمطار تحدث دائمًا من أعمدة الإنارة المكشوفة في الشوارع، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق ولابد من وضع خطة جدية للانتهاء من هذه الكوارث حفاظًا على أرواح المواطنين.

وطالبت البرلمانية بضرورة التوعية الأسرية والمجتمعية، لتوعية الأطفال والمواطنين للتعامل في مثل حالات الطوارئ التي قد تنتج عن هذه الحوادث واتباع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة، خاصة مع إنطلاق العام الدراسي الجديد 2021.

المصرى اليوم

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