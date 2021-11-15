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«صحة الشيوخ» توصي بإعداد كوادر بـ«هيئة الدواء» لتحقيق التفتيش الجيد على الصيدليات

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«صحة الشيوخ» توصي بإعداد كوادر بـ«هيئة الدواء» لتحقيق التفتيش الجيد على الصيدليات «صحة الشيوخ» توصي بإعداد كوادر بـ«هيئة الدواء» لتحقيق التفتيش الجيد على الصيدليات

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عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلى الهيئة.

وقال الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، إن التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ضرورى لحل مشكلة الخلط بين التبعية الإدارية والفنية، ونقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلى بدرجاتهم واختصاصاتهم إلى هيئة الدواء المصرية، بما يخدم المنظومة الصحية في .

وأوضح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه في خلال أيام سيتم حل مشكلة نقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلي من وزارة الصحة إلى الهيئة لسد الفراغ الناشئ بالهيئة.

وأوصت اللجنة بضرورة إعداد كوادر داخل هيئة الدواء المصرية بالقدر الذي يسمح بالتفتيش الجيد على صيدليات الجمهورية وإعادة تدريب المفتشين باستخدام وسائل منهجية حديثة لضبط المخالفات في منظومة الصيدلة، وإنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية بكافة محافظات الجمهورية لتوليها التفتيش الصيدلي.

المصرى اليوم

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