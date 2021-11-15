ضباب سام وهواء ملوث في السماء.. محكمة هندية تأمر بعمل الملايين من المنازل

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تشهد الهند إجراءات وقائية غير مسبوقة، حيث تكافح السلطات لمكافحة ضاب سام خيام على أجواء البلاد خاصة العاصمة الهندية نيودلهي.

وطلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات، الاثنين، إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة، للسماح للملايين بالعمل من منازلهم، بينما يبحث المسؤولون عن سبل للحد من تلوث الهواء الخطير الذي أدى إلى إغلاق المدارس.

وأمرت المحكمة العليا بإجراءات لوقف حركة المركبات غير الضرورية، وخفض التلوث الناجم عن الصناعات والحد من الغبار.

كما وسعت المحكمة من نطاق اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.

في حين قالت القاضية سيريا كانط: «نريد اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية».

وتعد المحطات التي تعمل بالفحم خارج المدينة بالإضافة إلى حرق القمامة في العراء من العوامل المساهمة في رداءة نوعية الهواء في العاصمة، والتي غالبا ما يتم تصنيفها على أنها أكثر عواصم العالم تلوثا.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة قضية التلوث يوم الأربعاء المقبل، رغم أنها لم تحدد موعدا نهائيا للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن سلطات مدينة نيودلهي، التي تكافح ضبابا ساما منذ أوائل نوفمبر، اتخذت إجراءات طارئة يوم السبت، حيث أمرت بإغلاق المدارس وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.

ولم تسفر جهود الهند للحد من حرق نفايات المحاصيل، وهي مصدر رئيسي لتلوث الهواء خلال فصل الشتاء، عن أي تقدم يذكر، رغم إنفاقها المليارات من الروبية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وبلغ مؤشر جودة الهواء 343 على 500 في دلهي اليوم الاثنين، وهو ما يدل على ظروف «سيئة للغاية»، الأمر الذي يمكن أن يسبب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض له لفترات طويلة.

بينما شهدت العاصمة ظروفا قاسية أواخر الأسبوع الماضي مع انخفاض درجات الحرارة ووصول المؤشر إلى 499.

ويقتل الهواء السام أكثر من مليون شخص في الهند سنويا، وله أثر اقتصادي سيء على الولايات الشمالية المكتظة بالسكان والعاصمة التي يعيش فيها 20 مليونا.

وكانت مستويات التلوث الحالية شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا بسبب ألعاب نارية أُطلقت ليلة المهرجان الهندوسي ديوالي، فضلا عن حرق مخلفات محاصيل في حزام المزارع المحيط بالمدينة، حيث أشعل المزارعون في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين لدلهي النار في مخلفات المحاصيل بعد حصادها لإعداد حقولهم للمحصول التالي.