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خلال لقائه سفير الفاتيكان بمصر.. محافظ أسيوط: كل المواطنين سواسية تربطنا المحبة والصداقة

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خلال لقائه سفير الفاتيكان بمصر.. محافظ أسيوط: كل المواطنين سواسية تربطنا المحبة والصداقة خلال لقائه سفير الفاتيكان بمصر.. محافظ أسيوط: كل المواطنين سواسية تربطنا المحبة والصداقة

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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الاثنين، المونسنيور نيقولاس هنري، سفير دولة الفاتيكان بمصر، وممثل قداسة البابا، يرافقه الأنبا كيرلس وليم، مطران كرسي أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، والتي يزور خلالها بعض الكنائس بمختلف مراكز المحافظة ويلتقي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، حضر اللقاء فضيلح الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وبعض آباء وكهنة مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

في بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط بسفير دولة الفاتيكان ومطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط وجميع القيادات الحضور، لافتًا إلى الأخوة والوحدة التي تجمع جميع أبناء المحافظة والتفاهم لدعم مسيرة التنمية بالمحافظة وتقوية روح المحبة والتعاون.

واستعرض محافظ أسيوط -خلال اللقاء– بعض مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمرحلة الجديدة منها المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى المصرية في كل الخدمات والمرافق لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مما أدى إلى تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أننا أسرة واحدة في المحافظة وكل المواطنين سواسية تربطنا المحبة والود والصداقة فهذه هي مصر المحبة والسلام وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز، موضحًا أن روح الإخاء والمحبة الذي أكدت عليها الشرائع السماوية هي مفاتيح التقدم والرقي والتنمية التي نعمل من أجل تحقيقها لأن الدين لله والوطن للجميع وتحيا مصر، داعيًا السفير لنقل رسالة طمأنينة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ليؤكد له إننا جميعًا يد واحدة لأن مصر أم الدنيا وستظل أم الدنيا.

واستكمل المحافظ عرض مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، ويشمل تنفيذ 900 مشروع في كل القطاعات منها 153 مشروع في قطاع الصرف الصحي، منها 9 محطات معالجة بتكلفة اجمالة لمشروعات الصرف بلغت 15 مليار جنيه، لافتًا إلى مشروعات التربية والتعليم التي شملت إنشاء 88 مدرسة تم تسليم 44 مدرسها منها هذا العام، بالإضافة إلى بدء إنشاء وتطوير 136 وحدة صحية، مشيرًا إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية بالمحافظة لتكثيف حملات وقوافل نشر الوعي وتجديد الخطاب الديني ونشر قيم التسامح.

وعبَّر سفير الفاتيكان بمصر عن سعادته البالغة لزيارة محافظة أسيوط وزيارة الصعيد، مشيدًا بروح التعاون بين كل الفئات والطوائف والتي تعكس الرغبة المشتركة في العمل لخدمة الانسان في كل ربوع مصر، لافتًا إلى أنه سينقل تلك الصورة الحية إلى قداسة البابا فرنسيس طالبًا منه الصلاة للشعب المصري وأن يعم السلام كل ربوع البلاد، مشيدًا بالتطور الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتطوير والتنمية التي شهدتها القرى المصرية وما لاحظه خلال جولته بقرى ونجوع المحافظة.

ووجه الأنبا كيرلس وليم الشكر لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال التي سادها التسامح والمحبة، لافتًا إلى أن زيارة السفير للمحافظة ستستمر لعدة أيام، وتتضمن مقابلة شعب الكنيسة وكل القيادات للتأكيد على نشر رسالة السلام والمحبة والتسامح ونشر الوعي بين المواطنين، مؤكدًا أن تلك الصورة الحية التي سيحملها السفير البابوي بدوره إلى قداسة البابا فرنسيس معبرة عن واقع الحياة المصرية.

محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر
محافظ أسيوط يلتقى سفير الفاتيكان بمصر

المصرى اليوم

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