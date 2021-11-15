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«بعد طرد تلميذة لوضعها مكياج».. أسرة تقتحم مدرسة وتحتجز معلمة داخل الفصل بقليوب

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«بعد طرد تلميذة لوضعها مكياج».. أسرة تقتحم مدرسة وتحتجز معلمة داخل الفصل بقليوب «بعد طرد تلميذة لوضعها مكياج».. أسرة تقتحم مدرسة وتحتجز معلمة داخل الفصل بقليوب

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شهدت مدرسة جزيرة النجدي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، الاثنين، واقعة مؤسفة، حيث تعدت أسرة طالبة على المعلمين بالمدرسة بسبب رفض المعلمة وضع الطالبة مكياج في وجهها.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد ببلاغ النجدة من إدارة مدرسة جزيرة النجدى للتعليم الأساسي، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي وجدت معلمة لغة عربية قيام طالبة في الصف الخامس الابتدائى بوضع مكياج في وجهها، وعندما اعترضت المعلمة وحاولت الحديث معها فوجئت برد فعل سيئ وقامت المعلمة بطردها من الفصل.

وحضرت أسرة الطالبة «والدتها وشقيقتها وشقيقها الطالب بالمرحلة الإعدادية»، وقاموا باقتحام المدرسة من الباب الخلفي نظرا لغلق المدخل الأساسى للمدرسة بالجنازير، وقاموا بسب وقذف المعلمات بالمدرسة، وحجز معلمة داخل الفصل، وتكسير أحد أبواب الفصول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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