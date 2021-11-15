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أسامة عرابى ينتقد أداء أمام أنجولا.. ويؤكد: استبعاد زيزو غلطة

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أسامة عرابى ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا.. ويؤكد: استبعاد زيزو غلطة أسامة عرابى ينتقد أداء أمام أنجولا.. ويؤكد: استبعاد زيزو غلطة

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إنتقد أسامة عرابي لاعب الأهلي ومنتخب السابق، الأداء الذي ظهر به الفراعنة أمام أنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد تعادله مع أنجولا (2-2)، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السادسة.

وقال أسامة عرابي في تصريحات إذاعية: الأداء كان ضعيفا للغاية رغم تحقيق الهدف من اللقاء، والتأهل للمرحلة النهائية في تصفيات .

وأضاف، اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش (مدرب الفراعنة) مثيرة للجدل، وليس من المنطقي عدم ضم أفشة وشريف لمباراتي ليبيا، كما ليس من المنطقي استبعاد أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي وطارق حامد من المعسكر الجاري.

وتابع، الحكم على كارلوس كيروش سيكون خلال اللقاء الفاصل، وأرى أن الثقة بين المدرب وطاقمه المعاون مسألة وقت، حيث قد يقتنع بأراء معاونيه حال الشعور برغبتهم في النجاح معه.

وزاد: أرى أن أكرم توفيق تمكن من تثبيت أقدامه بشكل مميز في مركز الظهير الأيمن بمنتخب مصر، حيث يمتلك النشاط والحيوية والسرعة ويجيد الضغط بشكل رائع على المنافسين.

وأتم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق: ظروف الفراعنة في الوقت الحالي أصبحت أفضل من فترات سابقة، حيث نمتلك في كل مركز أكثر من بديل.

المصرى اليوم

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