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«قالوا إنه جامل » .. جمال الغندور في قفص الاتهام أمام جماهير بنين

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«قالوا إنه جامل كوبر» .. جمال الغندور في قفص الاتهام أمام جماهير بنين «قالوا إنه جامل » .. جمال الغندور في قفص الاتهام أمام جماهير بنين

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تسيطر حالة من الاستياء الشديد على مسؤولي كرة القدم في بنين والجماهير البنينية تجاه الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور بعد خسارة منتخب بنين التأهل للمرحلة الحاسمة في مشوار تصفيات 2022.

وخسر منتخب بنين أمام نظيره منتخب جمهورية الكونغو بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الأحد ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مما منح الكونغو بطاقة التأهل عن المجموعة العاشرة.

وكان الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور هو مراقب المباراة من جهة لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، ولم يلتفت إلى الخطأ الفني الجسيم الذي وقع من حكم المباراة.

وشهدت مباراة الكونغو وبنين خطأ قانونيا جسيما بعد إجراء منتخب الكونغو التغييرات الخمسة المتاحة له عبر 4 توقفات بالمخالفة للقانون الذي يسمح بإجراء التغييرات في 3 توقفات، وقدم منتخب بنين شكوى للكاف ضد ما حدث.

وحمل مسؤولو بنين ووسائل الإعلام والجماهير الدولي المصري السابق المونديالي جمال الغندور المسؤولية بوصفه كان مراقباً للمباراة من لجنة الحكام في الكاف، واتهموه بمجاملة الأرجنتيني هيكتور المدير الفني السابق لمنتخب في ظل المعرفة السابقة بينهما حينما كان الأخير مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وقاد هيكتور كوبر منتخب مصر قبل 3 سنوات للتأهل إلى نهائيات كأس العام 2018 في .

وقالت تقارير صحفية في بنين اليوم الاثنين إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيقوم باستدعاء جمال الغندور مراقب المباراة، بجانب حكم الساحة، للتحقيق فيما حدث خلال المباراة.

المصرى اليوم

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