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بينها ارتداء الحجاب وعدم الصراخ.. «الإفتاء» توضح شروط زيارة النساء للمقابر ()

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بينها ارتداء الحجاب وعدم الصراخ.. «الإفتاء» توضح شروط زيارة النساء للمقابر (فيديو) بينها ارتداء الحجاب وعدم الصراخ.. «الإفتاء» توضح شروط زيارة النساء للمقابر ()

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كشف الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زيارة النساء للمقابر عبر القناة الرسمية لـ«الإفتاء» على موقع يوتيوب.

وقال الشيخ «ممدوح»، إن زيارة النساء للمقابر حلال بشرط التزامهن بالآداب الشرعية، وأمنهن وأنفسهن وعرضهن ومالهن، بمعنى أنه لا يجوز زيارة المرأة للمقابر وهي متبرجة أو تضع مكياجا صارخا أو ترتدي ملابس فاضحة، بل يجب ارتداء الحجاب أثناء الزيارة.

وأضاف: «كذلك لا يجوز للمرأة زيارة المقابر الواقعة في مكان غير مأهول بالناس بمفردها، مما يعرضها للخطر، بل يجب ألا تذهب بمفردها أو تذهب في النهار»، موضحًا «يجب الالتزام بالآداب الشرعية في الملبس والهيئة وعدم الصراخ».

المصرى اليوم

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