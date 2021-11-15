جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون (تفاصيل)

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وقع د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لتدشين فصل لمعهد كونفشيوس عين شمس داخل أكاديمية الفنون.

جاء ذلك بحضور د. إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس و المستشار التعليمي الصيني الوزير المفوض وانغ شين قانغ و الدكتور إيناس عبد الخالق رئيس مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون و لفيف من أساتذة كونفشيوس عين شمس و ممثلون من أكاديمية الفنون.

وأوضحت إسراء عبد السيد أن التعاون يأتي استثماراً للنجاح الذي حققه معهد كونفشيوس جامعة عين شمس داخل المجتمع المصري على كافة المستويات والقطاعات.

من المقرر أن يقوم فصل كونفشيوس المزمع إنشائه داخل أكاديمية الفنون بكافة الأنشطة من دورات تعليم اللغة الصينية و دورات الفنون المختلفة و الدورات الرياضية والمعسكرات الصيفية والشتوية.

كما يقوم معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس بدور همزة الوصل بين أكاديمية الفنون المصرية والتي تضم ٧ معاهد في مختلف أشكال الفنون و بين نظيراتها بجمهورية الصين الشعبية.