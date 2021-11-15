«هو اللي حببني في المسرح.. وتتلمذ على إيده أجيال».. رامي إمام ينعى الفنان محمود اللوزي

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نعى الفنان رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، الذي توفى، اليوم.

وقال «إمام» عبر صفحته الشخصية على موقع «انستجرام»، الإثنين، إن «الراجل ده هو اللي حببني في المسرح، برغم أنا مولود في المسرح، قضيت معاه أحلى سنين حياتي في الجامعة، اشتغلت معاه كممثل وأنا طالب في الجامعة وكان عندي عشرين سنة».

وتابع: «غير وجهة نظري عن المسرح والأدب المسرحي بأسلوبه اللذيذ وخفة دمه، كنت تحسه أخوك قبل ما يكون أستاذك، أهلاوي حتي النخاع، تتلمذ على إيده أجيال وأجيال، كان لسه بيدرس وبيمثل وبيخرج لحد آخر يوم في حياته».

وأختتم كلماته: «رحم الله أستاذي ومعلمي دكتور محمود اللوزي، ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويصبر أهله.. خالص العزاء ليسرا وأحمد وسوسن».

يذكر أن الفنان محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولد في 9 سبتمبر عام 1958، هو والد الممثلة يسرا اللوزي، عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد.

من أبرز أعماله الفنية، فيلم «ميكرفون» عام 2009 وفيلم «الكنز»: الحقيقة والخيال عام 2017، ومسلسل «الخروج» عام 2016 كذلك «إذاعة حب» عام 2011، ومسلسل «خاص جدًا» عام 2010.