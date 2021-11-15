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مقتل طفلة بريطانية فى ليفربول البريطانية.. والشرطة تقبض على أصدقائها
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:17 مساءً
محلل سياسي فلسطيني: «حماس» و«الجهاد» تربطهما علاقة قوية بإيران
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:17 مساءً
رفع وإزالة 61 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 4 محلات بمدينة بني سويف
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:17 مساءً
إصابة أربعة أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:17 مساءً
نائب: تهمة «إزدراء الأديان» لا تتسق مع فتح باب الاجتهاد ويجب مراجعتها
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
إنفانتينو: المعارضون لإقامة المونديال كل سنتين خائفون على مناصبهم
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة في كينشاسا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
الكاف يعلن إطلاق دوري السوبر الأفريقي
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
تحريز 18 ألف قطعة من مستلزمات المحمول مجهولة المصدر داخل محلات بـ«رمل الإسكندرية»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها في جميع المحافظات
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 02:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
لحظة رفع صناديق التبرعات من المساجد .. ورسالة من الأوقاف للمواطنين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 15 نوفمبر 2021 03:10 مساءً
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