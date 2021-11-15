بسبب مبلغ مالى ..سائق يشعل النالر فى شاب فى دار السلام

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حبست جهات التحقيق في دار السلام سائق توك توك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران في شخص آخر بسبب خلافات مالية بينهما.

وكلفت المباحث بسرعة جمع تحرياتها حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وسؤاله، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من الواقعة.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة وبالانتقال والفحص، تبين أنها بين كل من طرف أول سائق توك توك وأحد الأشخاص مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثانى وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب .