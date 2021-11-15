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وزير التنمية المحلية: حصول جميع موظفي الوزارة على لقاح كورونا

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وزير التنمية المحلية: حصول جميع موظفي الوزارة على لقاح كورونا وزير التنمية المحلية: حصول جميع موظفي الوزارة على لقاح كورونا

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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حصول جميع العاملين بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد توفير أطقم طبية بديوان عام الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين بالوزارة.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة برئاسة الدكتورمصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله الا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً .

وأوضح شعراوي أنه تم البدء من اليوم الاثنين في منع دخول أى موظف يعمل بالإدارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية في حالة عدم تلقي لقاح كورونا.

وقال الوزير إنه بداية من أول ديسمبر المقبل لن يسمح لأى مواطن بدخول المصالح الحكومية بالمحافظات لإنهاء إجراءاته الا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل «PCR»، موجها المحافظين باستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كل العاملين بالمحافظات، حيث قامت الوزارة بإرسال أسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح بالمحافظات والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة التقاعد الاجتماعى.

المصرى اليوم

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