أخبار عاجلة

فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تحيا »: تخصيص رقم حساب في البنوك للمشاركة في دعم متضرري سيول أسوان

Print
«تحيا مصر»: تخصيص رقم حساب في البنوك للمشاركة في دعم متضرري سيول أسوان «تحيا »: تخصيص رقم حساب في البنوك للمشاركة في دعم متضرري سيول أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق تحيا اليوم ،الاثنين، عن تخصيص رقم حساب في البنوك المصرية لمواجهة الكوارث والأزمات لتلقي التبرعات والمساهمات في جهود إغاثة متضرري موجة الطقس السيء بمحافظة أسوان.

وقال تامر عبدالفتاح ،المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن هذا الحساب يتم تفعيله لدعم جهود الإغاثة والإعمار وقت الكوارث والأزمات وذلك في كل البنوك المصرية.

وأضاف أن الصندوق يتلقى المساهمات والتبرعات المختلفة للمشاركة في إغاثة أهالي أسوان من داخل وخارج نصر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق tahyamisrfund.org بالإضافة إلى كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح عبدالفتاح أن الصندوق نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التي تعرضت لها البلاد في عامي 2016 و2020 بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قام بإرسال قافلة إغاثة سريعة لمحافظة أسوان وستصل المحافظة خلال ساعات لبدء توزيع مواد الإعاشة والأغطية والأمتعة على المتضررين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي