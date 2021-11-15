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أعلن صندوق تحيا مصر اليوم ،الاثنين، عن تخصيص رقم حساب في البنوك المصرية لمواجهة الكوارث والأزمات لتلقي التبرعات والمساهمات في جهود إغاثة متضرري موجة الطقس السيء بمحافظة أسوان.

وقال تامر عبدالفتاح ،المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن هذا الحساب يتم تفعيله لدعم جهود الإغاثة والإعمار وقت الكوارث والأزمات وذلك في كل البنوك المصرية.

وأضاف أن الصندوق يتلقى المساهمات والتبرعات المختلفة للمشاركة في إغاثة أهالي أسوان من داخل وخارج نصر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق tahyamisrfund.org بالإضافة إلى كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

وأوضح عبدالفتاح أن الصندوق نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التي تعرضت لها البلاد في عامي 2016 و2020 بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قام بإرسال قافلة إغاثة سريعة لمحافظة أسوان وستصل المحافظة خلال ساعات لبدء توزيع مواد الإعاشة والأغطية والأمتعة على المتضررين.