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أعلن الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا مستعدة للوساطة في أزمة اللاجئين بين حليفتها الوثيقة روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن موسكو تقوم فعليا بذلك إلى حد ما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول الكيفية التي يمكن أن تساهم بها روسيا في حل الأزمة: «روسيا تعمل فقط كوسيط تفاوض وهو ما يحدث بشكل ما».

كما رفض بيسكوف خلال مؤتمر مع الصحفيين عبر الهاتف، بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن تصرفات روسيا البيضاء على الحدود مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى صرف الانتباه عن الأنشطة العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا واصفا البيان بأنه «مغلوط»، حسب وسائل إعلام عالمية في تقارير لها اليوم .

ونفى الكرملين أي دور لروسيا في الأزمة، حيث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض المساعدة في حلها أمس الأحد.

في حين قالت أوكرانيا إن هناك ما يقرب من 100 ألف جندي روسي بالقرب من حدودها وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرات من عدوان روسي محتمل

و في سياق متصل، أعلن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو اليوم أن بلاده تحاول إقناع المهاجرين الذين يعيشون في مخيمات بالقرب من حدودها الغربية بالعودة إلى ديارهم، لكن دون جدوى.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية بيلتا عنه قوله إن منسك سترد على أي عقوبات جديدة يفرضها عليها الغرب.

وسافر آلاف المهاجرين إلى روسيا البيضاء على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي، ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في ظروف شديدة البرودة.

بينما يتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بشن «هجوم غير تقليدي بوسائل مختلفة» عليه من خلال نقل آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، وتشجيعهم على محاولة العبور بشكل غير قانوني إلى بولندا.

ويشار إلى أن روسي حليف رئيسي لروسيا البيضاء التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها مسؤولة عن نقل آلاف المهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، بالطائرات والدفع بهم لمحاولة دخول بولندا بطريقة غير مشروعة.

وتنفي روسيا تورط موسكو ومينسك في الأزمة، حيث يلقي بوتين بالمسؤولية عنها على الغرب .

يذكر أن الشرطة البولندية أعلنت أمس الأحد إن مجموعة من نحو 50 مهاجرا اخترقت التحصينات على الحدود مع روسيا البيضاء ودخلت البلاد بالقرب من قرية ستارزينا.

وسافر آلاف المهاجرين إلى روسيا البيضاء على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي، ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في درجات حرارة متجمدة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي منسك بتدبير الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التي فرضها، لكن روسيا البيضاء نفت ذلك مرارا، محذرة بعض الدول في المنطقة من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكري.