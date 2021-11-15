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الجامعة المصرية اليابانية: نسعى لدعم البرنامج المصري الفضائي.. ولدينا مختبرًا لأبحاث الفضاء

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الجامعة المصرية اليابانية: نسعى لدعم البرنامج المصري الفضائي.. ولدينا مختبرًا لأبحاث الفضاء الجامعة المصرية اليابانية: نسعى لدعم البرنامج المصري الفضائي.. ولدينا مختبرًا لأبحاث الفضاء

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أكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب حرص الجامعة على الاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية في مجال علوم الفضاء والرصد الفضائى موضحا ان هناك أولوية لاجراء مشروعات بحثية تجريبية متكاملة في علوم الفصاء موضحا انه جارى إنشاء مختبر لأبحاث البيئة الفضائية بالجامعة، وذلك لدعم البرنامج المصري الفضائي من خلال تدريب الكوادر الشابة على أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

أوضح الدكتور أيمن محروس، مدير المختبر، إن المختبر به خمس وحدات هي «البحوث الفضائية والدراسات المسحية، المشروعات التجريبية والمتكاملة، نظم المعلومات الإلكترونية والجغرافية المحلية والدولية، الاستشارات والتدريب، المراقبة والرصد الفضائي.

وأضاف أن المختبر لإجراء البحوث العلمية المتعلقة بالأقمار الصناعية المصرية، والمشاركة في المشروعات الدولية، فضلا عن إنشاء المحطات المختلفة للرصد الفضائي.

وأشار إلى أن المختبر يهدف إلى تنظيم ورش العمل والمؤتمرات وعقد الدورات التدريبية في المجالات المختلفة للأقمار الصناعية وعلوم الفضاء وتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات البحثية المختلفة.

أشار إلى أن المختبر سبقدم الخدمات المتعلقة بحالة البيئة الفضائية من خلال تقارير يومية عن حالة النشاط الشمسي والرياح الشمسية والعواصف المغناطيسية، والتي تؤثر بشكل سلبي على أجهزة الاتصالات والملاحة موضحا ان المختبر أنه سيجري تقديم تقارير يومية عن توقعات الطقس الفضائي.

المصرى اليوم

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