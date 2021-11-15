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رونالدو يوجه رسالة للجماهير البرتغالية بعد صدمة المونديال

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رونالدو يوجه رسالة للجماهير البرتغالية بعد صدمة المونديال رونالدو يوجه رسالة للجماهير البرتغالية بعد صدمة المونديال

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وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مهمة وحماسية للجماهير البرتغالية بعد صدمة عدم التأهل المباشر لنهائيات 2022 في قطر.

وخسر منتخب البرتغال مساء الأحد أمام منتخب صربيا في الوقت القاتل على ملعبه بنتيجة 2-1 مما منح صربيا بطاقة التأهل المباشر إلى قطر 2022 وأجبر منتخب البرتغال بقيادة رونالدو ورفاقه على خوض الملحق.

وكتب رونالدو اليوم الاثنين عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: أظهرت لنا كرة القدم أكثر من مرة أنه أحياناً تكون المسارات الأكثر تعقيدًا هي التي تؤدي إلى النتائج التي تترجاها.

وأوضح: كانت نتيجة الأمس صعبة، لكنها لم تكن كافية لإحباطنا، هدف التواجد في كأس العالم 2022 لا يزال قوياً إلى حد كبير ونعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى تلك البطولة.

وأضاف: لا أعذار أمام البرتغال، فنحن سنسافر إلى قطر.

كان رونالدو قد انخرط في البكاء عقب نهاية المباراة بعد هدف الصربي ميتروفيتش، الذي قضى على آمال برازيل أوروبا في خطف بطاقة المجموعة مباشرة إلى نهائيات المونديال.

المصرى اليوم

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