ستيفن جيرارد: سأهزم ليفربول في الآنفيلد

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أكد ستيفن جيرارد، مدرب فريق أستون فيلا، على جاهزية فريقه لخوض مباريات الدوري الإنجليزي، بعد توليه المسئولية خلفًا لمدرب الفريق السابق دين سميث.

عاد جيرارد للدوري الإنجليزي من خلال بوابة تدريب الفيلانز، بعقد لمدة سنتين ونصف، بعد إقالة دين سميث، بسبب سوء النتائج التي حققها مع الفريق منذ بداية الموسم.

وتحدث جيرارد لمحطة أستون فيلا:«الفيلانز نادي عريق، وأردت إتمام الأمور سريعًا، أستون فيلا نادي له تاريخ».

وتابع جيرارد:«كنت أعلم أن النادي مهتم بخدماتي، وهذا الفريق يناسبني، مشجعية متحمسون للغاية، وهذه الأجواء أعلمها جيدًا فقد أنخرطت فيها منذ كنت في السابعة عشر من عمري».

واستكمل:«أحب المخاطرة والمغامرة، وهناك مطالبة للفوز بالمباريات، أعتقد إننا يمكننا فعل أشياء مميزة هنا في الفريق، أحب دائمًا أن أفوز».

وأختتم الأسطورة جيرارد حديثه عن مباراته أمام فريقه السابق ليفربول :«المهم لي أن أذهب إلى آنفيلد وأهزم ليفربول هناك، ولا يمكن لشخص أن يسيطر على صخب جماهير الريدز، لا يهمني ذلك، ما أبحث عنه هو الفوز في جميع اللقاءات».

يذكر أن أستون فيلا يحتل المركز 16 برصيد 10 نقاط.