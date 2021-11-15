جلسة «حقوق الطفل» بـ«الأعلى للإعلام»: لا يجوز عزل الطفل عن أسرته خلال سير القضية

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ناقشت جلسة «حقوق الطفل في القانون» الحماية القانونية للطفل في مائدة الحوار، التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد المستشار علي مرسي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أنه لا يجوز عزل الطفل عن أسرته خلال سير القضية، كالحبس الاحتياطي، فلا يجوز حبسه احتياطيا، طالما لم يبلغ 15 سنة، وأن المشرع أوجد تدابير أخرى للعقوبة.

وردا على سؤال لـ«المصري اليوم»، قال مساعد وزير العدل إن المشرع في مصر، لا يتبنى أو يتجه إلى النزول بسن الطفل إلى أقل من 18 سنة، لأن الدستور حدد سن الطفل ما دون 18، كما أن المواثيق الدولية، التي وقعت مصر عليها، تلزم المشرع المصري، بعدم النزول بسن الطفل عن 18 سنة.