بدء تدريب موظفي «تعليم بني سويف» على اسنخدام التكتولوجبا

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أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بدء تدريب العاملين بديوان المديرية على استخدام التكنولوجيا في الأعمال الإدارية تفعيلا لخطة التميز الرقمي، بالتنسيق بين المركز الاستكشافي للعلوم ومركز التطوير التكنولوجي، وذلك لربط جميع إدارات الديوان والإدارات التعليمية الكترونيا.

وأشار شحاتة إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى التخلص من الطرق والقيود التقليدية القديمة في التعامل والمراسلات بين الإدارات واستبدال هذه الطريقة بأسلوب حديث يعتمد على استخدام احدث الوسائل التي ظهرت مع تطور التكنولوجيا.

وأكد شحاته أن التحول الرقمي يحظى بالعديد من المميزات فهو يسهل عملية الاتصال والتواصل وتحسين الأداء والدقة في الإدارة وإنجاز العمل المطلوب وتوفير التأمين والأمن اللازم للمعلومات وتقديم الخدمات بطرق جديدة ومبتكرة وتعزيز القدرة على التخطيط لمستقبل أفضل والتميز والمنافسة للوصول لأفضل النتائج.