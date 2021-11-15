«على متنها 850 سائحًا».. سماء الأقصر تتزين بـ33 رحلة بالون طائر اليوم

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حلقت 33 رحلة بالون طائر، الإثنين، في سماء الأقصر وعلى متنها 850 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، في رحلة تستغرق من 30 إلى 45 دقيقة ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك عقب اخذ اشارة الطيران من الطيران المدني باستقرار حالة الطقس وقت موعد الرحلات بمطار البالون في غرب الأقصر .

وقال الطيار محمود بدوى مسؤول في إحدى شركات البالون الطائر، في تصريحات صحفية، إن سماء المدينة، تزينت اليوم بعدد 33 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة احتلالها لمكانة خاصة مع السياح لدرجة الأمان الذي تحظى به الشركات العاملة في مجال البالون، مما آهل المدينة لتحتل الترتيب الثالث عالميا .

واضاف ان جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا .