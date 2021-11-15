في أول أيام منع «غير المُلقحين».. الصحة تُحذر من الشهادات «المزورة» وتتوعد المخالفين

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بدأت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول الموظفين غير المُطعمين بلقاح كورونا للوزارة، وقامت بتوجيه غير المُطعمين لأقرب مركز لتلقي اللقاح والحصول على الشهادة الخاصة بإثبات التلقيح، وذكرت الوزارة أن الأشخاص الذين لديهم أعراض جانبية من تلقي اللقاح عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرتهم على الحصول على اللقاح، ووجود رد فعلي على جهاز المناعة، وفي هذه الحالة يُسمح لهم بدخول المنشآت الحكومية.

وأشارت الوزارة، في بيان الاثنين، إلى أنه تم استقبال 73 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن وجميعها دخلت المخازن ويتم حفضها وفقا لمعايير قياسية مضيفا أن اللقاحات تصرف مجانا للمصريين والأجانب، وأن إجمالي من تلقوا اللقاح حتى الآن تجاوز 31 مليون مواطن، بنسبة تطعيم أكثر من نصف مليون جرعة يوميا تتنوع بين الجرعة الأولى والثانية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار منع دخول الموظفين «غير المُلقحين» للمقار الحكومية يصب في صالح الموظفين وحمايتهم من عدوى كورونا وانتشارها، مضيفا أن التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا آمنة تماما وفعالة، لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس بشكل كامل وهو ما يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة.

وأوضح عبدالغفار أن الدولة توفر اللقاحات بالمجان لجميع المواطنين، مضيفا أن هناك خطط هامة للتوسع في التطعيمات بين الفئات المختلفة، وأن القرار يشمل جميع العاملين بالمديريات الشؤون الصحية والمستشفيات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بتوفير اللقاحات التي يتم توفيرها من الخارج مستمرة، مشيرا إلى أن مصر يتوفر لديها 8 أنواع من اللقاحات جميعها آمنة ومعتمدة، مشيرا إلى أن اللقاح المصري مطابق للقاح الأجنبي وفعال وليس منه أي مخاوف، ناصحًا المواطنين بالتسجيل والحصول على اللقاح.

وأكد أنه لا يمكن تزوير شهادات «كيو آر كود» الخاصة بإثبات التطعيم بلقاح كورونا من عدمه، مؤكدًا أن اللجوء لتزوير شهادات التطعيمات الورقية أو الخاصة بـ«كيو آر كود» يعرض الشخص المُزور لإجراءات قانونية وعقوبات كبيرة وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك.

وتابع: «هناك شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في أن متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضوعة على الشهادة، رمز «qr code» الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم توجيه الأمن بالوزارة ومنشآتها المختلفة إلى الكشف على أي عملية تزوير لشهادات تطعيم كورونا خلال الفترة الحالية في ظل منع الموظفين من دخول للمنشآت الحكومية والجامعات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.