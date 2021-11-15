رفع ١٢٠ طن قمامة بطريق مدخل القصبجي بالجيزة

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شنّت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، الإثنين، حملة نظافة بطريق مدخل القصبجي بحي جنوب الجيزة وذلك من خلال الدفع بعدد من المعدات والعمالة اللازمة والتي أسفرت عن رفع عدد ١٥ نقلة مخلفات قمامة بحوالي ١٢٠ طن، وجار المتابعة لحين الإنتهاء من رفع كافة التراكمات الموجودة بالطريق.

وفي نفس الإطار تلقت محافظة الجيزة شكاوي مواطني شارع أبوهميلة بمركز ومدينة العياط من حاجه الشارع لرفع مستوي النظافه به وقد قامت المحافظة على الفور بالدفع بفرق النظافه ورفع مستوي النظافه بالشارع مع تكليف محافظ الجيزة للأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية للشارع لعدم تكرار الشكوى.