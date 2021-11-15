فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم 2022 (الشروط)

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أعلنت إدارة منتدى شباب العالم فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكل دول العالم بدءًا من اليوم 15 نوفمبر ولمدة شهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الأكاديمية الوطنية للتدريب، الاثنين، لإعلان انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم خلال الفترة (10- 13) يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت إدارة المنتدى أنه يتاح التسجيل لحضور فعاليات المنتدى لكل الشباب من جميع الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للمنتدى: https://register.wyfegypt.com

ويعقد المنتدى في نسخته الرابعة بعد تأجيل نسخة المنتدى التي كان من المقرر انعقادها عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعود المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف دول العالم، ليناقشوا العالم ما بعد كورونا وتأثيراته كسمة أساسية لهذه النسخة، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى، وهي السلام والتنمية والإبداع، كما تأتي النسخة الرابعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.