أخبار عاجلة

فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول غير الملقحين إلى «الحرم» (صور)

Print
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول غير الملقحين إلى «الحرم» (صور) رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول غير الملقحين إلى «الحرم» (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من كليات الجامعة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمنع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح للحرم الجامعي، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.
بدأ رئيس الجامعة ونائبه جولتهما بمتابعة دخول الطلاب بكليات «الآداب والتجارة والحقوق والتربية والتمريض والعلاج الطبيعى وهندسة بنها والعلوم»، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطعيم بمركز الإختبارات الإلكترونية.

وأكد رئيس جامعة بنها على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق التعليمات الصادرة فيما يخُص عدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الحرم الجامعى بدءا من اليوم 15 نوفمبر إلا بعد ما يثبت حصولهم على اللقاح أو شهادة تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل «بي سي آر» يُقدم أسبوعيًا.

وناشد «سوسة»، جميع منسوبي الجامعة بالحرص على تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، مضيفا ان الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة، بالاضافة إلى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي
رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع