رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول غير الملقحين إلى «الحرم» (صور)

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أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من كليات الجامعة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمنع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا للحرم الجامعي، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

بدأ رئيس الجامعة ونائبه جولتهما بمتابعة دخول الطلاب بكليات «الآداب والتجارة والحقوق والتربية والتمريض والعلاج الطبيعى وهندسة بنها والعلوم»، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطعيم بمركز الإختبارات الإلكترونية.

وأكد رئيس جامعة بنها على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق التعليمات الصادرة فيما يخُص عدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الحرم الجامعى بدءا من اليوم 15 نوفمبر إلا بعد ما يثبت حصولهم على اللقاح أو شهادة تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل «بي سي آر» يُقدم أسبوعيًا.

وناشد «سوسة»، جميع منسوبي الجامعة بالحرص على تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، مضيفا ان الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة، بالاضافة إلى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي

رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ قرارات منع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح كورونا للحرم الجامعي