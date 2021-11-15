في اليوم العالمي للتسامح.. «المنظمة المصرية» تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنف

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دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى احترام الآخر ونبذ العنف، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام.

وأكدت المنظمة، في بيان الاثنين، أننا في عصر تزداد فيه الحاجة إلى التسامح وتعزيز حقوق الإنسان ونشر المحبة والسلام، مشيرة إلى أن التسامح يعرف كما جاء في إعلان مبادئ بشأن التسامح بأنه الاحترام والقبول، والتقدير للتنوع الثري لثقافات العالم، ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة، والانفتاح، والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد.

وأضاف البيان أن ذلك هو الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما واجب سياسي وقانوني أيضًا، والتسامح، وهو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، حيث أنه يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب .

واوضح البيان أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وافقت على إعلان مبادئ التسامح عام 1995، فهو يقدر التنوع في ثقافات العالم وأشكال التعبير، موضحة أن العديد من المواثيق الدولية حثت على التسامح ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكد البيان أن الجمعية العامة اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس عام 1948، وتنص المادة الأولي من الإعلان على أنه يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. بينما تتضمن الثانية أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحرِيات المذكورة في الإعلان، دون تمييز، وخاصة التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

ولفت البيان إلى أن مسؤولية نشر التسامح ومنع التعصب وخطاب الكراهية تقع على الدول من خلال التشريعات والقوانين وإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. ويعد التعليم من أهم وسائل التأكيد على قيم التسامح، ومن الضروري أن يتم التشجيع على اعتماد أساليب منهجية لتعليم التسامح، كما أنه يجب الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، فالتسامح ضروري بين الأفراد وفي إطار الأسرة والمجتمع المحلي.

وشدد البيان على أن المجتمع المصري تميز بثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، وثقافة الحوار ومكافحة العنف والتطرف وخطاب الكراهية، حيث اسهمت المنظمة المصرية في نشر ثقافة التسامح وتعزيز تقبل الآخر ونشر ثقافة الحوار في المجتمع من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الموجه للفاعلين في المجتمع المدني باعتباره أحد أهم العناصر التي تساعد على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي.