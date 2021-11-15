تشميع ٧ مراكز طبية غير مرخصة بقنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، الإثنين، تنفيذ حملة مكبرة من العلاج الحر على المنشئات الصحية بمركز نجع حمادي وذلك بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وفريق العلاج الحر د.خالد همام ،د.اندرو أمير، د.محمد عماد، د.تيسير امبابي، د. سمير فخري ،د.احمد فؤاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين.

وأوضح تاوضروس في تصريحات صحفية، أنه تم المرور على عدد من المنشئات الطبية ومنها مركز عناية كبير تبين انه يعمل بدون ترخيص وتم تشميع المركز بالشمع الأحمر، كما تم تشميع عدد ٦ منشآت طبية أخرى تعمل بدون ترخيص ومخالفة لقانون ٥٣ لسنة ١٩٨١ كما تم عمل محضر فض أختام لعدد ٤منشأت طبية أخرى.