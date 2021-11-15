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نشاط ملحوظ بحركة السفن.. تداول 229 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

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نشاط ملحوظ بحركة السفن.. تداول 229 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية نشاط ملحوظ بحركة السفن.. تداول 229 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

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شهد ميناء الإسكندرية، الاثنين، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 57 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ229 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار إلى تداول 1289 حاوية صادرة وواردة، ودخول وخروج نحو 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

في سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار المستجد.

المصرى اليوم

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