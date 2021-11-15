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«هتطلق وتقعد في أرابيزكم»..سمية الخشاب تنتقد الزواج المبكر للفتيات

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«هتطلق وتقعد في أرابيزكم»..سمية الخشاب تنتقد الزواج المبكر للفتيات «هتطلق وتقعد في أرابيزكم»..سمية الخشاب تنتقد الزواج المبكر للفتيات

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«عايزين نفرح» جملة وصفت بها الفنانة سمية الخشاب، حال الفتيات حينما يقررن الزيجات المبكرة والتي قد تجعل الفتاة تنفصل مبكرًا أيضا بحسب رأيها ، وذلك لعدم معرفة زوجها بشكل كاف.

وشاركت «سمية» متابعيها عبر حسابها على «تويتر» بتغريدة قائلة: «المفروض فتره الخطوبه متقلش عن سنه ونص على الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان «عايزين نفرح» بالبت وعايزين نتطمن عالبت ونسترها، قوم ايه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاته متطلقة وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خايفة من كلام الناس أو عشان العيال.

وكانت «الخشاب» أثارت الجدل بتصريحاتها مؤخرًا، وكان أخرها أيضًا حينما شكرت محكمة لوس أنجلوس قائلة: «شكرا محكمه لوس انجلوس على قبول طلبي ومبروك يا بريتني بقيتي حره بعد ١٤ سنه من العذاب والاستغلال يلا ارجعيلنا باغاني حلوه بقي زي gimme more كده عشان عايزه احط اغاني جديده لـWorkout playlist بتاعتي»، وكذلك تابعت: «بريتني سبيرز ١٤ سنه فولايه اهلها ودلوقتي هي بطله قوميه لانها صمدت كل الوقت ده، امال الست المسكينه اللي بتبقي طول حياتها فولايه راجل وياريته بيتقي ربنا فيها دي تستاهل ايه؟ تمثال؟ تحيه لكل ست صبوره».

— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab)

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