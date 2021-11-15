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انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة نورة

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انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة نورة انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة نورة
أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، يوم غدٍ الثلاثاء ولمدة 3 أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت وزارة العدل، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة تعرف بمبادرة شمل، التي تتعلق بتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، إضافة إلى منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، وقد أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.


الوطن السعودية

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