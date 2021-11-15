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رسمياً.. "الفيصل" يوجّه بنقل أعمال اللجنة الرئيسة للتوعية بأضرار التدخين إلى "كفى"

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مع استمرار دعم الأعضاء السابقين لأعمال الجمعية من أجل تحقيق الهدف المنشود

رسمياً..

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل موافقته على انتقال أعمال اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين من صحة منطقة مكة المكرمة إلى جمعية "كفى"، على أن يستمر دعم الأعضاء السابقين لأعمال الجمعية لتحقيق الهدف المنشود.

من جانبه، قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير: إن اللجنة اجتمعت صباح اليوم بحضور أمين عام اللجنة الرئيسة للتوعية بأضرار التدخين بمكة المكرمة الدكتور علي بن حماد الزهراني، والمدير العام لجمعية "كفى" إبراهيم الحمدان.

وأضاف: تم تسليم أعمال ومهام اللجنة الرئيسة للتوعية بأضرار التدخين وتحويل الأعمال إلى جمعية "كفى" الأهلية مستقلة، تحت بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (270).

جاء ذلك لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بما ينعكس على مخرجات العمل بنقل الأعمال إلى جمعية "كفى" الخيرية التي تُسهم في حماية المجتمع، وتوعيته بأضرار التدخين والمخدرات، ومساعدة الراغبين في العلاج، عبر خدمات وبرامج نوعية تلامس احتياجات وتطلعات الجهات المعنية.

رسمياً..

رسمياً..

رسمياً..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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